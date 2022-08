Arbeiten mit apostolischem Segen

Stefan Mathis (36) ist Hörakustikmeister beim Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn (LZH) und hilft nicht nur Menschen im Land, wieder besser hören zu können.

Dornbirn Eine goldig umrandete Urkunde, verziert mit wunderschönen floralen Ornamenten, umgibt den apostolischen Segen von Papst Franziskus. Dieser wurde 2019 an Hörakustikmeister Stefan Mathis vom Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn (LZH) verliehen. „Ich habe nicht schlecht gestaunt, als eines Tages eine Limousine mit einem Geistlichen aus dem Vatikan bei uns vorgefahren ist“, erinnert sich Stefan Mathis zurück. Die vatikanischen Fähnchen am Wagen waren recht eindrücklich und verdeutlichten gleich zu Beginn, welch wichtige Person zu ihm kommen würde. Fünf Männer haben den Geistlichen Don Alberto zu seinem Termin im LZH begleitet. „Das erlebt man nicht alle Tage“, sagt er mit einem Lächeln. Don Alberto (95) aus Rom, ehemaliger Staatssekretär des Vatikans, war zu Besuch bei Pfarrer Paul Burtscher in Bildstein, für die Weihung der Wallfahrtskirche zur Basilika Maria Bildstein.

Neues Lebensgefühl geschenkt

Der ältere Herr aus Rom hat bei den Besprechungen mit dem Pfarrer aus Bildstein das Gesprochene kaum gehört und ihm sein Leid geklagt. Pfarrer Burtscher legte ihm nahe unbedingt zu Stefan Mathis zu gehen. „Er kann dir helfen“, waren seine Worte, erzählt Mathis. Don Alberto trug schon lange Hörgeräte, mit denen er allerdings nicht zurechtgekommen ist. Er war bereits bei verschiedensten Hörakustikern in der ganzen Welt, doch der Fehler wurde nie gefunden und seine Enttäuschung war dementsprechend groß. Und so kam es, dass an einem Freitagnachmittag Don Alberto mit seinem Gefolge beim LZH vorbeikam, um sich seine Hörgeräte anpassen zu lassen. Der Akustikmeister hat das Problem schnell entdeckt und behoben. „Etwas Kleines wurde nicht bemerkt, deshalb hat er wenig verstanden“, so Mathis. Nachdem die erste Anpassung gemacht wurde, musste der geistliche Würdenträger nach dem Wochenende zur Endanpassung vorbeikommen. „Don Alberto hat zum ersten Mal wieder alles hören können.“ Nachdem am darauffolgenden Montag die Hörgeräte fertig angepasst wurden, verabschiedete sich Don Alberto Tricarico überglücklich und lud Stefan Mathis als Dankeschön in den Vatikan ein.

Online-Betreuung über App

Der Besuch im Vatikan kam aufgrund von Corona nicht zustande. Dennoch betreut Stefan Mathis den geistlichen Kunden per Fernwartung weiter. „Don Alberto hat auf seinem Handy eine App. Wenn er die öffnet, kann ich bei ihm einsteigen und via Bluetooth Anpassungen an seinem Hörgerät vornehmen“; erklärt der Akustikmeister. Wenn Don Alberto beispielsweise an der Kanzel steht und nichts versteht, dann stellt Mathis ihm die Geräte auch genau für diesen Standort ein. „Das ist praktisch, denn wir können situativ die Geräte einstellen“, sagt er. Als Dankeschön für die Arbeit und das neue Lebensgefühl, dass Stefan Mathis seinem Kunden geschenkt hat, erhielt er von Papst Franziskus den apostolischen Segen in Form der Urkunde verliehen. „Es ist schön, dass ich ihm helfen konnte“, sagt er bescheiden. Dank modernster Technik kann er auch weiterhin von Dornbirn aus, die Hörgeräte jederzeit anpassen. „Wieder hören und Gespräche verstehen zu können, ist das Größte“, weiß Stefan Mathis. Er verschafft vielen Menschen dadurch wieder ein neues Lebensgefühl. Bvs

Zur Person

Stefan Mathis

Hörakustik-Meister, Pädakustiker und Leiter der Hörtechnik beim LZH Dornbirn

Geboren am 4. Mai 1986

Wohnort in Dornbirn

Verheiratet mit Cornelia Mathis, zwei Kinder Ella und Julian