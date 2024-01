Arbeiten für Wiener Eistraum im Finale

Am Wiener Rathausplatz laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Wiener Eistraum auf Hochtouren. Der Platz sowie der angrenzende Rathauspark steht ab 19. Jänner wieder eislaufbegeisterten Menschen zur Verfügung. Aktuell wird etwa die erhöhte Terrasse ("Sky Rink") errichtet, die heuer nochmals vergrößert wird. Auch Übungs- bzw. Kinderflächen, Schuhverleih, Eisstockbahnen oder Gastronomie gehören zum Angebot. Der Eistraum dauert heuer bis 3. März.

Ein "Sky Way" wird die Plattform an die Fläche im Rathausplatz anschließen. Der erste Stock ist somit von zwei verschiedenen Punkten zu erreichen. Insgesamt erstreckt sich der Eistraum heuer über eine Fläche von mehr als 9.000 Quadratmetern.

Eintrittskarten können an Ort und Stelle oder online unter erstanden werden. Es ist möglich, die Tickets direkt vom Handy an den Drehkreuzen zu scannen, was mögliche Wartezeiten an den Kassen vermeidet. Angekündigt wurde zudem eine kostenlose Schul- und Kindergärtenaktion. Wer regelmäßig eislaufen möchte, darf sich laut Stadt Wien Marketing erstmals seit 2020 wieder auf eine Saisonkarte freuen.