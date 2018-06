Arabische Kultusgemeinde beschwerte sich wegen Auflösung

Die Arabische Kultusgemeinde hat ihren Auflösungsbescheid beim Kultusamt beeinsprucht. Die Beschwerde bezieht sich auf den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung im Bescheid, erklärte eine Sprecherin des Kultusamts am Donnerstagnachmittag gegenüber der APA. Man habe jedoch keinen Ansatzpunkt, dass dieser Beschwerde stattgegeben werden sollte, hieß es weiter.

Die Bundesregierung teilte vergangenen Freitag mit, dass sechs Moscheen der Arabischen Kultusgemeinde aufgelöst werden. Die Kultusgemeinde erklärte in einer Aussendung am Donnerstag, dass sie den Bescheid zur Auflösung am Dienstag erhalten und noch am selben Tag eine Beschwerde eingebracht habe: “Wir vertrauen auf den österreichischen Rechtsstaat und sind zuversichtlich, dass in dieser Causa bald Klarheit geschaffen und Recht gesprochen wird.” Das Kultusamt bestätigte den Erhalt der Beschwerde, betonte aber, dass sich diese lediglich auf den Aufschluss der aufschiebenden Wirkung des Bescheids bezieht.