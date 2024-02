Ära von Exprofi Mendes in Rankweil schon zu Ende

Nach nur sieben Spielen gehen Christian Mendes und Rot-Weiß getrennte Wege. Nachfolger ist ein Altbekannter.

RANKWEIL. Der sofortige Wiederaufstieg und die Rückkehr in der ÖFB Frauen 2. Liga und der Vorarlberger Cupsieg ist und bleibt heuer das große Ziel für die erste Frauen Kampfmannschaft von Licht und Wärme Elektrotechnik FC RW Rankweil. Allerdings wird in der zweiten Saisonhälfte 2023/2024 mit dem Frühjahrsstart Anfang April ein neuer Trainer auf der Betreuerbank der Rot-Weißen Platz nehmen. Mit sieben Siegen auf dem grünen Rasen und zwei Erfolgen auf dem Tisch führt RW Rankweil mit einem Torverhältnis von 41:3 und einem Vorsprung von elf Punkten die Tabelle in der Frauen Vorarlbergliga an. Seit Sommer 2023 war Exprofi Christian Mendes (51) als Trainer der RW-Frauen tätig. Nun ist schon wieder Schluss. „Im Verlauf der Vorbereitung im Frühjahr haben wir gemerkt, dass es unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung gibt. Wir werden weiterhin unsere Vereinsphilosophie behalten und sind deshalb zum Entschluss gekommen, dass wir uns auf der Position des Cheftrainers verändern möchten“, sagt RW Rankweil Damen Sportchef Manuel Dobler. Mendes wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit der sportlichen Leitung über die Entscheidung informiert. Ab sofort wird Adem Fazliu die Rankweiler Fußballdamen coachen. Mit seiner Erfahrung im Frauenfußball sind die Rankweiler davon überzeugt, die sportlichen Ziele zu erreichen und die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben. Die letzten eineinhalb Jahre war der neue Rankweiler Trainer schon beim Ligakonkurrent Alberschwende als Coach im Einsatz und führte die Wälderinnen im Vorjahr ins VFV-Cupfinale. Der 40-Jährige hat die Rankweiler Ladies schon von 2019 bis 2022 betreut und kennt das Umfeld auf der Gastra und die Spielerinnen bestens. Vor seiner Zeit in Alberschwende und in Rankweil fungierte Fazliu auch als Trainer in Götzis, Mäder und Brederis jeweils in der ersten Herren-Kampfmannschaft.VN-TK