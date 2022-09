ARA Region Hohenems – Eine Erfolgsgeschichte

Die gesamte Abwasserreinigung der Region Hohenems und amKumma mit knapp 47.000 Einwohnern wird über den Abwasserverband Region Hohenems (ARA) durchgeführt – mit Reinigungsleistungen von weit über 90 Prozent.

„Die Kernaufgabe, Abwasser zu reinigen, stellen wir schon seit vielen Jahren mit sehr guten Ablauf- und Betriebswerten eindrucksvoll unter Beweis. Das eingespielte Team ist aber das Um und Auf“, zeigt sich Betriebsleiter Paul Strobl stolz. Für die Entsorgung des anfallenden Klärschlammes zeichnet der Vorarlberger Umweltverband verantwortlich. Im Falle eines Blackouts kann sich die Bevölkerung auch in Sicherheit wiegen, denn ein entsprechendes Notstromaggregat sorgt längerfristig für einen weiteren Betrieb der ARA. Besonders ölige und fettige Stoffe lagern sich oft schon im Kanal ab. Diese lösen sich periodisch und belasten dann Pumpstationen und andere Einrichtungen. Dadurch müssen die Kanäle öfters geprüft und gegebenenfalls gespült werden. „Besser wäre es, diese Stoffe zuhause zu sammeln und die Behältnisse von Zeit zu Zeit zur ARA bringen, anstatt sie über die Hausabflüsse zu entsorgen“, so Strobl.

„Wenn verschiedenste Stoffe wie reißfeste Feuchttüchlein, Binden, Faden- spulen und andere Hygieneartikel oder auch Essensreste, Kunststoffe etc. nicht mehr ins WC hinuntergespült, sondern in entsprechende Müllsäcke entsorgt werden würden, wäre das für unser Personal schon eine enorme Erleichterung“, so Strobl weiter. „Auch reduziert es die Menge an Rechengut, die abgeführt werden muss, was eine enorme Kostenersparnis – letztendlich für den Steuerzahler – bedeuten würde.“