Aprilwetter im Sommer: So wird die neue Woche

Regen und Sonnenschein wechselten am Sonntag fast stündlich - so wird der Start in die neue Woche.

Regengüsse und Sonnenschein - das Wetter am Sonntag wechselte fast stündlich. Der Abend sollte nun aber trocken bleiben.

Montag

Die neue Woche startet mit Hochnebel und Quellwolken, die aber harmlos bleiben dürften - nachmittags sind bis zu 26 Grad möglich.

Dienstag

Schon am Dienstag gibt es wieder Regenschauer. Bereits für den Vormittag werden schauerartige Güsse vorhergesagt, am Nachmittag könnten auch einige Gewitter dabei sein.

Mittwoch

Der Mittwoch wird wieder leicht föhnig. Tagsüber ziehen hohe, zeitweise dichtere Wolken durch, nachmittags kommen über den Bergen ein paar Quellwolken dazu.