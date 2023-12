Apple verhandelt mit Medien über Daten für KI-Entwicklung

Apple verhandelt einer Zeitung zufolge mit großen Medien und Verlagshäusern über die Verwendung ihres Materials bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). Wie die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen berichtete, ging es in den vergangenen Wochen um mehrjährige Verträge mit einem Wert von mindestens 50 Mio. Dollar (45,5 Mio. Euro) für einen Zugang zu den jeweiligen Archiven.

Einige der Herausgeber hätten sich wenig begeistert gezeigt von dem Vorschlag des iPhone-Herstellers, hieß es weiter. Genannt wurden unter anderem Condé Nast, der Verleger von "Vogue" und "New Yorker", NBC News sowie IAC, der Eigentümer von "People", dem "Daily Beast" und "Better Homes and Gardens". Eine Stellungnahme von Apple lag zunächst nicht vor.

Vor gut einem Jahr verhalf der Microsoft-Verbündete OpenAI mit ChatGPT der Technologie der generativen KI zum weltweiten Durchbruch. Derartige KI-Modelle werden an riesigen Datenmengen trainiert. Dabei ist die Urheberrechtssituation zum großen Teil noch ungeklärt. Apple hat bisher keine eigene generative KI herausgebracht.