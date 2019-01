Apple senkt Umsatzerwartung für Weihnachtsgeschäft deutlich

Das vergangene Weihnachtsgeschäft ist für Apple deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Der iPhone-Hersteller verfehlte seine Umsatzprognosen für das abgelaufene Quartal. Grund dafür sei unter anderem eine unerwartet starke Abschwächung in Schwellenmärkten, vor allem in China, erklärte Konzernchef Tim Cook. "Dies hatte einen deutlichen größeren Einfluss als von uns erwartet."

Zudem habe es nicht so viele iPhone-Upgrades gegeben wie prognostiziert. Den Umsatz für das erste Quartal (per 29. Dezember) bezifferte Apple mit rund 84 Milliarden Dollar. Der Konzern hatte ursprünglich zwischen 89 und 93 Milliarden vorhergesagt, Analysten im Schnitt 91,5 Milliarden. Detaillierte Zahlen kündigte Cook für die kommenden Wochen an.