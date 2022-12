Apple-Produktion in Foxconn-Werk bleibt weiter eingeschränkt

Der Apple-Zulieferer Foxconn wird Insidern zufolge die Produktion in China vor Weihnachten nicht vollständig wieder hochfahren. Das weltweit größte iPhone-Werk im chinesischen Zhengzhou werde erst Ende Dezember bis Anfang Jänner die Produktion in vollem Umfang wieder aufnehmen können, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag. Foxconn arbeite mit den lokalen Behörden zusammen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren, aber es gebe noch viele Unwägbarkeiten.

Foxconn lehnte eine Anfrage zur Stellungnahme zunächst ab. Wegen der erneuten Corona-Ausbrüche in China operiert das Foxconn-Werk seit Wochen in einem sogenannten geschlossenen Kreislauf. Dies bedeutet, dass die insgesamt 200.000 Beschäftigten von der Außenwelt abgeschottet auf dem Gelände leben und arbeiten. Die Maßnahmen schürte Unzufriedenheit unter den Arbeitern, es kam zu seltenen Szenen offener Meinungsverschiedenheiten und Ausschreitungen, viele Arbeiter flohen.