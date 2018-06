Apple Design Awards: Zwei Teams aus Österreich ausgezeichnet

Entwickler aus Europa haben die Verleihung der Apple Design Awards 2018 dominiert. Die Hälfte der zehn Auszeichnungen ging an Programmierer aus der Europäischen Union, darunter zwei Teams aus Österreich sowie jeweils eine Mannschaft aus Dänemark, Finnland und den Niederlanden.

Zu den prämierten Projekten gehört aus Österreich die App “iTranslate Converse”, die ein iPhone oder eine Apple Watch in ein bidirektionales Übersetzungsgerät für natürliche Gespräche in 38 Sprachen verwandelt. Ebenfalls aus Österreich stammt “Frost”, ein interaktives Puzzlespiel, in dem Spieler Pfade zeichnen, um Partikelschwärme über den Bildschirm zu führen.