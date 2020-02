Applaus für Mailänder Schau von Arthur Arbesser

Nach mehreren Kollektionen, in denen er auf seine Wiener Wurzeln verwies, hat Arthur Arbesser bei den Mailänder Modeschauen jetzt Kreationen vorgestellt, die sich an seiner Wahlheimat Mailand inspirierten. Der aus Wien stammende Modeschöpfer beleuchtete mit seinen neuen Modellen die Welt des Interior Designs und der Möbelbranche und erntete dafür Applaus.

"Seit 15 Jahren lebe ich in Mailand. Diese neue Herbst/Winter-Kollektion ist eine Ode an die Welt des Interior Designs, für das Mailand bekannt ist. Wichtig war mir deshalb, dass auch Mailänderinnen an der Schau teilnehmen. Auf dem Laufsteg defilierten daher Mailänder Designerinnen und Kuratorinnen verschiedenen Alters, die ich inspirierend fand", bilanzierte Arbesser nach seiner Schau am Mittwochnachmittag im Gespräch mit der APA.