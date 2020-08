Applaus für "L'empio punito" bei Innsbrucker Festwochen

Die Premiere der Oper "L'empio punito" von Alessandro Melani ist am Freitag bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik im "Haus der Musik" in der Tiroler Landeshauptstadt mit tosendem Applaus und Bravo-Rufen der Besucher über die Bühne gegangen. Das eher unbekannte Opernwerk stellte sich als leichtsinniges Opernkleinod mit enormen Stimmungsschwankungen heraus.

Die Oper zeigte sich - zumindest inhaltlich - als "Don Giovanni" und war es zugleich ganz und gar nicht. Die abgründige Musik von Mozarts Opernmeistwerk war fern, die Charaktere schienen eher einfach gezeichnet. Beides erwies sich aber nicht als Nachteil. Der Abend wurde dadurch zu einem Feuerwerk an überwiegend ad hoc zugänglicher Musik, die einen genau deshalb vom lustvollen Klamauk in abgrundtiefe Trauertäler stoßen konnte.

Die Geschichte ist so einfach wie zugleich auch unfassbar verwirrend. Die Liebesgeflechte sind kaum zu entwirren, das Begehren nach dem jeweils falschen Anderen zentral, Verletzungen und Arien, die Verletzungen thematisieren, absolute Dauerbrenner. Am Ende landet "Don Giovanni", hier Acrimante, in der wohlverdienten Hölle, wobei auch die anderen Akteure keine Kinder von Traurigkeit sind.