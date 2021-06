Applaus für frittierte Kellerasseln

Wenn der Buch-am-Bach-Tourbus in den Schulhof fährt, ist Freude garantiert.

Altach, Dornbirn, Gutenbergstraße Nummer eins in Schwarzach. Drei schneeweiße Buch-am-Bach-Tourbusse brachen pünktlich gegen sieben Uhr in drei verschiedene Himmelsrichtungen auf. Weil aufgrund der Corona-Maßnahmen die Schüler nicht wie üblich zur VN-Kinder- und Jugendbuchmesse auf die Kulturbühne Ambach nach Götzis kommen dürfen, wurden die Autoren kurzerhand, in Bäumlein-Wechsel-dich-Manier, an die Schulen gebracht.

Zu einer der ersten Stationen zählte am Dienstag unter anderen die Freie Montessori Schule in Altach. Mit an Bord: Autorin Sabine Schoder aus dem Montafon.

Vor ihren Augen verwandelten sich die sieben Stufen, über die gerade noch schnell die letzten Kinder hoch in ihre Klassen flitzten, in eine Tribüne der besonderen Art. Bequem auf Kissen und Matten sitzend, lauschten insgesamt 38 Schülerinnen und Schüler der jahrgangsgemischte Mittelstufenklassen Schoders Stimme. „Ich hatte mich ja gefreut, als ich am ersten Tag an meiner neuen Schule in einem Glückskeks folgende Botschaft fand: Du wirst einen neuen Freund finden. Und zwar viel schneller, als du denkst!“, las sie vor und hatte mit dem ersten Satz die Kinder schon für sich gewonnen. Natürlich auch, weil ein Dämon namens Urian Pferdefuß, der am liebsten frittierte Kellerasseln zum Frühstück isst und sein Alter in Höllenjahren erklärte, nicht alle Tage einem Schulbuch entspringt. Bitte noch weiterlesen, forderten sie deshalb und verzichteten lieber darauf, der Autorin Fragen zu stellen. Eine ging sich jedoch aus: Hast du schon immer so gut gelesen, wollte eines der Mädchen wissen? Schoder lachte. „Ich lese einfach so, wie ich es in meinem Kopf höre“, antwortete sie und verriet: „Aber ich musste es mich auch zuerst trauen.“

Glänzende Kinderaugen

In den Volksschulen Dornbirn Haselstauden und Edlach wurde der Buch-am-Bach-Tourbus ebenfalls erwartet. Eigentlich sollte er die Autorin Irmgard Kramer auf die Pausenhöfe bringen. Aber das tat er nicht. Die Autorin war nämlich mit ihrem Fahrrad unterwegs. „Der Bus vermittelt ein Rock-Star-Feeling“, ist Kramer begeistert, aber für sie waren beide Schulen ein Heimspiel und deshalb verzichtete sie am Dienstag auf den Bus. „Wenn ich in Dornbirn bin, wohne ich ganz in der Nähe bei meiner Familie“, erklärte die Wahl-Wienerin und verriet nebenbei, dass sie in Edlach zur Schule gegangen ist. Mit ihrer Lesung aus ihrem neuen Buch „Pepino Rettungshörnchen“ begeisterte sie die Schülerinnen und Schüler. Auch im Landeszentrum für Hörgeschädigte (LZH) in Dornbirn amüsierten sich die Kinder. Lautes Lachen und glänzende Augen waren Beweis genug. Für diese Atmosphäre sorgte der Autor Christoph Mauz, der mit dem schwarzen Klabauter vor Kaphorn sowie Zombies, Vampiren und Fußball für leichten Grusel sorgte.