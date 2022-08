Applaus für "Fidelio" bei Eröffnung des Grafenegg Festivals

Mit einer konzertanten Aufführung von Ludwig van Beethovens Oper "Fidelio" ist am Samstagabend das 16. Grafenegg Festival eröffnet worden. In der Koproduktion mit dem Gstaad Menuhin Festival wirkten u.a. Jonas Kaufmann als Florestan und Sinéad Campbell-Wallace als Leonore mit. Viel Beifall im ausverkauften Wolkenturm.

"Es freut mich, dass wir endlich nachholen konnten, was eigentlich schon für das Beethoven-Jahr 2020 vorgesehen war: Beethovens einzige Oper am Wolkenturm in einer Traumbesetzung", freute sich Rudolf Buchbinder, künstlerischer Leiter des Festivals. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit, eine Oper konzertant aufzuführen, stellte sich dem Publikum offenbar nicht: Auch die Reprise am Sonntagabend ist so gut wie ausverkauft.