Appell deutscher und französischer Flüchtlingshelfer an EU

Mit einem gemeinsamen Appell machen deutsche und französische Flüchtlingsorganisationen Druck auf die EU, ihre Flüchtlingspolitik zu überdenken. In einer "Pariser Erklärung" vom Donnerstag heißt es, das Thema Migration dürfe "nicht den Hetzkampagnen des rechtsextremen Lagers überlassen" werden. Die Organisationen fordern u.a. "einen solidarischen Verteilmechanismus zwischen europäischen Staaten".

Ein solcher solle das Recht auf ein faires Asylverfahren sicherstellen, hieß es. Flüchtlinge müssten “eine menschenwürdige Unterbringung in der Mitte unserer Gesellschaft” erhalten, heißt es in dem zweiseitigen Text weiter. Dies schließe auch einen möglichst schnellen Zugang zu Kindertagesstätten, Schule, Ausbildung und Arbeit ein.

Darüber hinaus verlangen die Organisationen einen “Vorrang der Seenotrettung und die sofortige Aufnahme von auf See geretteten und sonstigen an den Außengrenzen und in europäischen Häfen ankommenden Menschen”.