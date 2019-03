Appell an Umweltministerin nach Glyphosat-Urteil

Nach dem Urteil gegen den zum deutschen Bayer-Konzern gehörendem US-Saatgutriesen Monsanto, wonach der Unkrautvernichter Roundup krebserregend ist, hat es in Österreich einen Appell an Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gegeben. Umweltorganisationen und der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz wollen ein österreichweites Verbot für das weitverbreitete Mittel.

Das Urteil spreche “eine deutliche Sprache”, betonte Global 2000 am Mittwoch in einer Aussendung. Die Beweislage für die krebserregende Wirkung von Glyphosat sei eindeutig. Zwar wurde der Plan, das Pestizid in Kärnten für den privaten Verbrauch zu verbieten, begrüßt, doch die Umweltorganisation fordert ein bundesweites Verbot – auch in der Landwirtschaft. Vonseiten der Regierung sei ein solches Verbot kurz nach der Wahl angekündigt worden. “Es ist jetzt Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen”, sagte Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker bei Global 2000 und Autor des Buches “Die Akte Glyphosat”.