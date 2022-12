"Apokalypse Miau": Volkstheater Wien probt den Weltuntergang

Das Theater ist tot, lang lebe das Theater! Am Tag des Weltuntergangs findet im "Red-Bull-Theater Wien" die Verleihung der "Destroy"-Theaterpreise statt, während draußen - nomen est omen - Vulkane und Asteroiden die Erde zerstören. Das ist das Setting von Kristof Magnussons Stück "Apokalypse Miau", das Volkstheater-Direktor Kay Voges am Donnerstagabend zur akklamierten Uraufführung brachte. Ein schräger Abend zwischen Dystopie und Theater-Persiflage.

Während die Moderatorin Bonnie van Klompp mit starkem niederländischen Fake-Akzent vor goldenen Vorhängen die "Destroy"-Gala eröffnet und das Publikum nach Zeiten der Pandemie und eines Beinahe-Weltkriegs auf Party einstimmt, treffen Backstage die ersten Nominierten ein. Vor einem riesigen Panoramafenster versammeln sie sich nach und nach rund um eine Couch, die an "Wetten dass.. ?" erinnert (Bühne: Michael Sieberock-Serafimowitsch). Der isländisch-deutsche Autor hat sichtlich Freude an der Selbstreferenzialität und zeichnet Charaktere, wie sie das aufmerksame Theaterpublikum kennt, liebt und hasst.

Da ist zunächst der abgehalfterte Regietheater-Star Wenjamin Olinde, den Andreas Beck als überheblich-nostalgischen Grantler anlegt. Gemeinsam mit der Regisseurin Meta Gleiberg (mit aufgeföhnter Haartolle herrlich abgehoben: Anke Zillich), die mit ihren Produktionen seit jeher für die Inklusion von Minderheiten kämpft, schwelgt er in der Vergangenheit. "Weißt du noch, damals, in St. Pölten?" Doch bald werden die beiden Alt-Stars vom total überdrehten Jung-Star Erasmus Selbach-Stein (Elias Eilinghoff) unterbrochen, der hier sofort alles "nice" und "krass" findet und es kaum fassen kann, hier mit "Legenden zu chillen". Um sie zu beeindrucken, streamt er das parallel laufende Fußballspiel von seinem Handy auf jenen Monitor, auf dem die Gala auf der Bühne verfolgt werden kann. Dass er in der Runde der Einzige ist, der hier das Wlan-Passwort hat, wird später noch von Bedeutung sein...