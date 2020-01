"APA-Turm" in Wien-Döbling wird abgerissen

Der sogenannte "APA-Tum" in Wien-Döbling wird abgerissen, berichtet die "Heute". Besitzer des 82 Meter hohen Gebäudes, in dem bis 2005 die "APA-Austria Presse Agentur" untergebracht war und das seitdem leer steht, ist die Signa Development des Immo-Investors Rene Benko. Wie es mit dem Gelände im Norden Wiens weitergeht, wollte das Unternehmen nicht kommentieren.

Der 1970 fertiggestellte Büroturm gilt als asbestbelastet. In der Immobilienbranche war der Abriss erwartet und ein Neubau als Mischung aus Wohnungen und Büros erwartet worden. In unmittelbarer Nähe des Gebäudes befinden sich die Niederlassungen von "Kronen Zeitung", "Heute" und "Kurier". Die "APA" wiederum ist an den Wiener Naschmarkt übersiedelt.