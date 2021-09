APA Medien-News: Umweltressort für "Heute", Das Gupta bei "Standard"

Die Gratiszeitung "Heute" startet ein Umweltressort. "Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ein gesünderes Leben werden in Zukunft einen neuen starken Schwerpunkt in der Blattlinie bilden", wurde "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand in einer Aussendung zitiert. Als Leiterin für das Klima- und Umweltportal fungiert Lydia Matzka-Saboi, die zuletzt als Sprecherin für die Umweltschutzorganisation Global 2000 tätig war. "Wir sind momentan bei ungefähr einem Grad Celsius Erderwärmung. Die Welt steuert auf drei Grad Celsius und mehr zu - diese Welt kann und will sich niemand mehr vorstellen", sagte die 46-jährige gebürtige Innsbruckerin und studierte Politologin. Noch sei Zeit zu handeln, um zu verhindern, dass aus einer Klimakrise eine Klimakatastrophe mit unumkehrbaren und verheerenden Folgen werde. "Politik, Wirtschaft, wir alle müssen uns engagieren, damit dieser Planet ein lebenswerter bleibt", so Matzka-Saboi. "Als Herausgeberin werde ich mit dem gesamten 'Heute'-Team diesen neuen Teil der Blattlinie vehement unterstützen, da wir es als unsere Verantwortung sehen, auch unseren Kindern einen gesunden Planeten zu hinterlassen", versprach Verlegerin Dichand.