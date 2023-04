Anzeigen nach Hitlergruß bei Drag-Queen-Lesung in Wien

Bei der Demonstration gegen eine Drag-Queen-Lesung für Kinder sind zwei Personen nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden, nachdem sie den Hitlergruß gezeigt hatten. Auch Pfefferspray wurde von den Sicherheitskräften angewendet, nachdem linke Demonstranten versucht hatten, einen Demonstrationszug von Gegnern der Lesung gewaltsam zu stören, teilte die Polizei am Montag in ihrer Bilanz mit.

Unter massivem Polizeiaufgebot waren am Sonntag Demo und Gegendemo zur Lesung in einem Szenelokal der LGBTIQ+-Community in Wien über die Bühne gegangen. Vor allem rechte und rechtsextreme Gruppen hatten bereits im Vorfeld gegen die Veranstaltung mobilisiert. Kritik äußerten Befürworter der Veranstaltung an der Entscheidung der Exekutive, kein Platzverbot auszusprechen. Stattdessen gab es lediglich einen Schutzbereich zwischen den beiden Kundgebungen.