Anzeige in Causa Mattersburg-Bank: Amtsgewalt-Missbrauch?

In der Causa Commerzialbank Mattersburg gibt es bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine neue anonyme Anzeige wegen Missbrauchs der Amtsgewalt (Paragraf 302 StGB). Es geht um die Bestellung der TPA als Revisor jener Genossenschaft, die die Mehrheit an der mittlerweile geschlossenen und pleitegegangenen Skandalbank hielt.

Der Genossenschaftsrevisor habe sich selbst als Abschlussprüfer der Commerzialbank geprüft, was einen Interessenskonflikt darstelle, der rechtlich nicht vertretbar sei, heißt es in der Anzeige, die der APA am Sonntag vorlag. Die burgenländische Landesregierung (bzw. das zuständige Mitglied und handelnde Beamten) wäre verpflichtet gewesen, einerseits vor Bestellung der TPA die Unabhängigkeit des Revisors zu prüfen, wird implementiert. Die selbe juristische Person könne nicht Bank und Genossenschaft prüfen. Neben des Interessenskonflikts "gilt das daraus resultierende Ausschalten einer kompletten Prüfungsebene als rechtlich unvertretbar".