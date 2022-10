Anzahl der Dämmerungseinbrüche steigt wieder

Herbst und Winter sind Hochsaisonen für Einbruchsdiebstähle: Im Schutz der frühen Dämmerung steigen die Täter in fremdes Eigentum ein. Zuletzt hatten Lockdowns und Grenzkontrollen wegen Covid hier einen Riegel vorgeschoben. Heuer ist schon wieder das Anzeigenniveau von 2019 erreicht, berichtet das Bundeskriminalamt. Bei Einbrüchen in Wohnstätten, Garagen und Kellerabteilen seien Steigungen von 20 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu beobachten.

Einbrecher schlagen von Oktober bis Jänner öfter zu als in anderen Monaten. Täter sind besonders in der Dämmerung zwischen 16.00 und 21.00 Uhr aktiv. Tatorte sind oft Wohnungen und Häuser, die an Hauptverkehrsverbindungen angebunden sind, von dort kann man rasch flüchten. Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen stehen auch im Fokus, so das Bundeskriminalamt.