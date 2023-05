Anzahl der Cyberattacken in einem Jahr verdreifacht

In Zeiten multipler Krisen sind den Angreifer(inne)n Tür und Tor in die Systeme der Unternehmen geöffnet. Gegenüber dem Vorjahr haben Cyberangriffe um 200 Prozent zugenommen. Ein Versicherungsschutz und wirksame Vorsorgemaßnahmen werden daher immer wichtiger.

Das zeigt die KPMG Studie „Cybersecurity in Österreich 2023“. Demnach sind Phänomene wie Phishing gekommen, um zu bleiben: Alle 903 von KPMG befragten Unternehmen haben im vergangenen Jahr zumindest eine Attacke dieser Art erlebt. Jede zehnte dieser Cyberattacken war erfolgreich. „Die damit verbundenen Schäden können enorm sein, beinahe jedes siebte Unternehmen (14 Prozent) musste aufgrund eines Ransomware-Angriffs Betriebsunterbrechungen von mehr als vier Wochen in Kauf nehmen, ein Drittel der Unternehmen immerhin von rund einer Woche. Das kann eine klare Existenzbedrohung darstellen“, so KPMG-Partner Andreas Tomek.