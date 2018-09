Anwalt von Künstler Fabre dementiert MeeToo-Vorwürfe

Der Anwalt des belgischen Allroundkünstlers Jan Fabre hat Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen seinen Mandanten der Nachrichtenagentur Belga zufolge zurückgewiesen. Fabre sei schockiert von den Vorwürfen und bestreite sie, erklärte Anwalt Hans Rieder demnach am Sonntag. Es handle sich um eine "orchestrierte Aktion".

20 ehemalige Tänzer und Auszubildende hatten Fabre in der vergangenen Woche in einem offenen Brief sexuelle Belästigung in seinem Antwerpener Theater- und Tanzlabor Troubleyn vorgeworfen. Fabre habe sich etwa oft abfällig und sexistisch über weibliche Darstellerinnen geäußert. Die Staatsanwaltschaft Antwerpen leitete Ermittlungen ein.