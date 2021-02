Antikörper-Medikament von Regeneron durch EMA zugelassen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Einsatz der Antikörper-Therapie des US-Biotechkonzerns Regeneron gegen Covid-19 genehmigt. Das Mittel kann für Patienten genutzt werden, die noch keine Sauerstoffzufuhr benötigen und ein hohes Risiko haben, dass sich ihr Zustand ernsthaft verschlechtert, teilte die EMA am Freitag mit. Das in den USA per Notfallzulassung erlaubte Kombinationspräparat war auch Ex-US-Präsident Donald Trump bei dessen Erkrankung verabreicht worden.

Mit dem grünen Licht von der EMA kann das Mittel in der Europäischen Union bereits vor einer offiziellen Marktzulassung eingesetzt werden. Die Überprüfung für eine bedingte Marktzulassung dauert noch an. Weitere Corona-Antikörper-Medikamente von Eli Lilly und Celltrion werden ebenfalls von der EMA überprüft.

Regeneron hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass ein unabhängiges Kontrollgremium zu dem Schluss gekommen sei, dass das Mittel eine "klare klinische Wirksamkeit" bei der Verringerung der Rate von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen habe. Die US-Regierung hatte im Jänner den Kauf von zusätzlichen 1,25 Million Dosen des Mittels für rund 2,63 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Zur Ausweitung seiner weltweiten Lieferkapazitäten arbeitet Regeneron nach eigenen Angaben auch mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche zusammen.