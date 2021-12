Antike Schätze vor Israels Küste aus Schiffswracks geborgen

Vor der israelischen Küste sind antike Schätze aus zwei Schiffswracks geborgen worden, darunter Hunderte von Silbermünzen. Teil der Funde seien auch Figuren und ein Goldring mit dem Abbild des "guten Hirten", in der frühchristlichen Kunst ein bekanntes Symbol für Jesus, teilte die israelische Altertumsbehörde am Mittwoch mit.

Die beiden versunkenen Schiffe stammten aus den Zeitaltern der Römer und Mameluken, vor rund 1700 und vor 600 Jahren. In den vergangenen Monaten seien bei Unterwasser-Untersuchungen nahe der Küstenstadt Caesarea in etwa vier Metern Tiefe zahlreiche faszinierende Artefakte geborgen worden. "Die Funde erzählen die Geschichte zweier Schiffe aus verschiedenen Zeitperioden, die mit ihrer gesamten Crew sanken, offenbar während des Versuchs, sie in den Hafen zu manövrieren", hieß es in der Mitteilung.