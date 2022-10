Antibiotika-Engpass durch Anstieg bei bakteriellen Infekten

Mehr Kontakte und weniger Schutzmaßnahmen lassen die Zahl der Infekte, auch bakterieller, abseits von Covid-19 wieder ansteigen. Behandelt werden durch Bakterien verursachte Krankheiten, so das medizinisch geboten ist, mit Antibiotika. Hier gebe es derzeit immer wieder Lieferengpässe, berichtete das Ö1-Morgenjournal. Das Arzneimittel Azithromycin etwa sei aktuell überhaupt nicht zu bekommen.

Viele andere Antibiotika gebe es gerade nur sehr eingeschränkt, wurde der Vizepräsident der Apothekerkammer, Jürgen Rehak, zitiert, der eine Apotheke in Höchst in Vorarlberg führt. "Wir haben heuer in den ersten neun Monaten des Jahres doppelt so viel an Antibiotika gebraucht wie im Jahr davor", berichtete Rehak. Den Grund dafür wisse er nicht, und man könne gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten auch andere Produkte verwenden, es habe daher kein großes Problem für die Patientinnen und Patienten gegeben.

Einen deutlichen Anstieg an bakteriellen Infektionen hat laut Morgenjournal auch der Allgemeinmediziner Oliver Lammel bemerkt. Er betreibt eine sogenannte Sentinelpraxis in Ramsau am Dachstein in der Steiermark und nimmt bei allen Infekt-Patienten Abstriche, die Daten werden an der MedUni Wien ausgewertet. So wird österreichweit stichprobenartig die Verbreitung von Infektionskrankheiten überwacht. "Also man erkennt schon, dass im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 die bakteriellen Infekte zugenommen haben. In meiner Praxis habe ich um 21 Prozent mehr Antibiotika verschrieben."