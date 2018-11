Anti-Gewalt-Gipfel kommenden Dienstag

Der Ende Oktober von der Regierung angekündigte "Gipfel für Verantwortung im Netz und Gewaltprävention" findet kommenden Dienstag im Bundeskanzleramt statt. Die Regierung will dort mit Experten und Betroffenen über mögliche Maßnahmen gegen Gewalt und Hass - vor allem gegen Frauen - im Netz diskutieren.

In der digitalen Welt müssten die gleichen Prinzipien gelten wie in der real gelebten Welt, so das Credo. Das Internet könne und dürfe kein rechtsfreier Raum sein.