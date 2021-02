Antenne Vorarlberg übernimmt Rechnung für Schönheitsoperation

Neues Jahr. Neuer Busen. Sabrina Zangerl-Fussenegger hat sich vor wenigen Wochen einen Herzenswunsch erfüllt. Nach vier Schwangerschaften und Stillkindern hat sie ihre Brust wieder auffüllen lassen. Die Kosten für die Schönheitsoperation in Höhe von 2.000 Euro übernimmt Antenne Vorarlberg für sie.

Für ihre Familie war die Brustkorrektur natürlich nicht nötig. Ihre erwachsenen Söhne sagten ihr mehrmals, dass sie wunderschön sei, so wie sie ist. Für das eigene Wohlbefinden entschied sich Sabrina

Zangerl-Fussenegger nach abgeschlossener Familienplanung nun dennoch für die Schönheitsoperation. Die Vorund Nachbehandlungen ließ sie im Krankenhaus Dornbirn durchführen, die Operation selbst fand in Salzburg statt. Gesamt kostete der Eingriff satte 8.000 Euro. Umso mehr freut sich die Mama von vier Kindern, dass jetzt Antenne Vorarlberg die eingereichte

Rechnung in Höhe von 2.000 Euro für die Behandlung in Dornbirn übernimmt.