Antenne Vorarlberg bezahlt Rechnung für Adoption

Was für eine bewegende Geschichte am Freitag Morgen auf Antenne Vorarlberg: Der 48-Jährige Markus Vonderleu aus Silbertal erzählt live im Radio, wie er vor zwei Monaten adoptiert wurde.

Vor 48 Jahren, als Markus gerade einmal fünf Tage alt war, kam er als Ziehkind zur Familie Vonderleu. Seine leibliche Mama hat den Kleinen zur Adoption freigegeben. Doch gegen seine leibliche Mutter hegt der Silbertaler keine schlechten Gedanken. "Ich hatte bei meiner 'neuen' Familie immer alles, was ich gebraucht habe. Ich wurde zu jeder Zeit wie ein eigenes Kind behandelt, da gab es keine Unterschiede. Es war fantastisch. Ich bin so wahnsinnig dankbar für die wunderbare Kindheit, die ich mit meiner Familie hatte und für all die Liebe, die ich erfahren konnte", fasst Markus Vonderleu das Leben mit seiner Familie zusammen.

Offiziell Teil der Familie Vonderleu

Jetzt – 48 Jahre später – wurde das, was die Familie im Herzen schon immer wusste – auch offiziell: Markus ist nun auch auf dem Papier ein Teil der Familie Vonderleu. Der Adoptionsvertrag wurde von seiner Mama vor zwei Monaten unterzeichnet. Und obwohl das Happy End so schon perfekt wäre, gibt es als Zugabe nun auch noch das Geld für die Adoptionskosten in Höhe von 1.256 Euro von Antenne Vorarlberg zurück. Denn Markus hat die Rechnung dafür an den Vorarlberger Radiosender gesendet und alles richtig gemacht.