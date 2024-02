Anteilskauf von Ratcliffe an Manchester United abgeschlossen

Der englische Milliardär Sir Jim Ratcliffe hat laut einem Medienbericht 27,7 Prozent der Anteile an Manchester United übernommen. Sein Einstieg beim englischen Fußball-Rekordmeister sei damit abgeschlossen, berichtete Sky am Dienstag. Der englische Rekordmeister bestätigte die Angaben und erklärte, alle notwendigen Zustimmungen der Liga und des Verbandes seien vorhanden. Ratcliffe kaufte damit etwas mehr als die zunächst angekündigten 25 Prozent.

Wie viel Geld er dafür investierte, ist unklar. Laut BBC hätten ihn ein Viertel der Anteile schon mehr als 1,4 Milliarden Euro gekostet. Zudem soll er weitere 300 Millionen Dollar (278,4 Mio. Euro) in das in die Jahre gekommene Stadion Old Trafford investieren wollen.