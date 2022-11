Anteil des erneuerbaren Stroms nach wie vor hoch

Im Vorjahr ist der Anteil der erneuerbaren Energie bei Strom leicht gesunken: Laut der Regulierungsbehörde E-Control hat sich gezeigt, dass im Vorjahr 85,39 Prozent der Nachweise aus erneuerbaren Energieträgern stammen, geht aus einer Mitteilung der E-Control hervor.

Aber auch im Gas-Bereich soll es laut E-Control mehr Transparenz geben. "Im Gegensatz zur Stromkennzeichnung wird bei Gas aber auch die Ausweisung von Gas unbekannter Herkunft möglich sein. Das ist notwendig, da es derzeit noch sehr geringe Mengen an Herkunftsnachweisen bei Gas gibt", so Urbantschitsch. Ab 2023 müssten wie die Strom- auch die Gaslieferanten die Primärenergieanteile ihrer Lieferanten offenlegen, also die gesamte Aufbringung des Lieferanten an Endverbraucher, so der E-Control-Bericht.