Anteil der Erwerbspersonen wird stark sinken - Außer in Wien

Der Anteil der Erwerbspersonen an der österreichischen Gesamtbevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten deutlich sinken. Die Statistik Austria prognostiziert einen Rückgang von 51,8 Prozent im Jahr 2019 auf 47,3 Prozent im Jahr 2050. "Während heute auf eine Person im Pensionsalter noch drei Erwerbspersonen kommen, werden es bereits 2040 nur noch zwei sein."

Das werde umlagefinanzierte Sicherungssysteme wie Pensionen oder Gesundheit unter Finanzierungsdruck setzen, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag in einer Aussendung.

In Gegensatz dazu schrumpft die Bevölkerung in Kärnten. Laut Statistik-Austria-Prognose dürfte die Zahl der Erwerbspersonen im südlichsten Bundesland am stärksten sinken, bis 2050 um 14,4 Prozent und bis 2080 um 17,7 Prozent. Für die Steiermark ist ein Rückgang von 7,1 Prozent bis 2050 bzw. 8,4 Prozent bis 2080 zu erwarten, für Salzburg ein Minus von 4,5 Prozent bis 2050 bzw. 5,5 Prozent bis 2080. Im Burgenland dürfte es 2050 um 3,5 Prozent weniger Erwerbstätige geben als 2019, 2080 nur mehr um 2,2 Prozent weniger. Für Vorarlberg wird bis 2050 ein Minus von 2,8 Prozent erwartet, bis 2080 ein Rückgang von 3,7 Prozent. "In Tirol bleibt die Zahl der Erwerbspersonen vorerst noch konstant, sinkt aber bis 2050 um 2,3 Prozent und bis 2080 um 3,0 Prozent", so die Statistik. Die Abnahme in Oberösterreich soll bis 2050 etwa 2,1 Prozent betragen und bis 2080 2,2 Prozent. In Niederösterreich soll die Zahl der Erwerbspersonen relativ konstant bleiben (2050: minus 0,2 Prozent; 2080: plus 1,5 Prozent).