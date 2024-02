Ansturm auf die Oper zum großen Ball beginnt

Der Ansturm auf den Opernball hat begonnen: Tausende Besucher strömten am Donnerstagabend über den Red Carpet in die Wiener Staatsoper - darunter Moderatorin Silvia Schneider mit ihrem Freund, Musiker Jamie Harrison, und Ex-Organisatorin des Balls, Maria Großbauer, als Privatperson. Direktor Bogdan Roščić konnte sich nur mehr auf "Fun and Games" freuen.

Gegen 21.00 Uhr huschte Richard Lugner seitlich am Red Carpet vorbei in die Staatsoper. Der Baumeister bringt heuer Priscilla Presley mit auf den Ball. Bereits rund eine Stunde vor dem Einlass zeigte sich Lugners Stargast im Wiener Grand Hotel in ihrem Pailletten-Kleid von Nina Ricci.

Ihr Programm ist dicht: Laut dem Baumeister wird Presley nach dem Mittellogen-Interview mit dem ORF Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre Aufwartung machen. Dann will sie unbedingt auf das Tanzparkett. "Sie will tanzen. Ich muss", so der Baumeister. "Ich bekomme ihn dazu, er muss", unterstrich Presley.

Eröffnet wird das Fest von den Opernstars Elīna Garanča und Piotr Beczala. Der ausverkaufte Ball war der zweite unter der Direktion von Roščić.

Im Mittelpunkt der Eröffnung steht heuer wieder die Opernwelt selbst: Den Auftakt der Gesangsdarbietung des Abends absolviert Garanča gemeinsam mit der jungen spanischen Sopranistin Serena Saenz mit dem klassischen Gassenhauer "Barcarolle" aus Hoffmanns Erzählungen. Nach zwei Solostücken von Garanča und Beczala vereinigen die Mezzosopranistin und der Tenor ihre Stimmen in dem nicht minder eingängigen Lied "Granada" von Agustín Lara.