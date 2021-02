Anschober will keine Öffnung vor 1. März

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht eine leichte Aufwärtsentwicklung bei den Corona-Infektionszahlen. Diese sei angesichts der neuen Varianten auch zu erwarten gewesen, berichtete er am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Dementsprechend wird es auch vorerst keine weiteren Öffnungsschritte geben. Allerdings legte sich Anschober diesbezüglich nicht über den 1. März fest.

Grundsätzlich hat die Regierung ja am Montag festgehalten, dass nächste Öffnungsschritte rund um Ostern, also Ende März, vollzogen werden könnten. Am 1. März will man beraten. Die NEOS forderten heute jedenfalls einen Öffnungsplan bis 1. März.