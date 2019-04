Anschober traf Kurz in Sachen Abschiebung von Lehrlingen

Nachdem der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudolf Anschober (Grüne) Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Zusammenhang mit der Abschiebung von Lehrlingen mehrmals Gesprächsverweigerung attestiert hat, ist es am Dienstag zu einem Treffen im Bundeskanzleramt gekommen. Die Fronten dürften aber verhärtet bleiben.

Aus Kurz’ Büro hieß es danach, dass der Kanzler Anschober in der rund 30-minütigen Unterredung die “Haltung der Bundesregierung” zu Lehrlingen mit negativem Asylbescheid dargelegt habe. Ziel der Bundesregierung sei es, jene in eine dauerhafte Beschäftigung zu bringen, die einen positiven Aufenthaltsbescheid hätten. Es gehe darum, die 33.000 arbeitslosen Asylberechtigten zügig am Arbeitsmarkt zu integrieren, so Kurz: “Alleine über 10.000 davon sind unter 25 Jahre alt.” Dafür soll auch die Job-Börse der Bundesregierung fortgesetzt werden.