Anschober startet Dialog-Tour

Genau einen Monat nach seiner Angelobung startet Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die von ihm angekündigte Dialog-Tour. In den nächsten zwei Monaten will Anschober mit mehr als 100 Betroffenen, Fachexperten, NGOs, Initiativen und Institutionen aus der Praxis Gespräche zu den Themen Pflege, Soziales und Gesundheit führen.

In diesen Gesprächen, die sowohl vor Ort in den Bundesländern als auch im Ministerium stattfinden werden, will der Minister zunächst zuhören und eine Grundlage schaffen, um danach praxisorientierte Lösungen vorlegen zu können. Dieser Stil bedeute "Dialog auf Augenhöhe, Diskursfähigkeit und gelebte Zivilpartnerschaft", hieß es am Mittwoch.