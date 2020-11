Anschlag in Wien keine automatische Dienstverhinderung

Der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend stellt laut Arbeiterkammer keine automatische Dienstverhinderung dar. AK-Arbeitsrechtsexperte Alexander Tomanek empfiehlt, sich mit seinem Arbeitgeber oder Vorgesetzten abzusprechen, wie man sich als Arbeitnehmer verhalten soll, etwa ob nicht ohnehin wegen des Corona-Lockdowns von zu Hause aus gearbeitet werden kann.

Rechtlich besteht eine Dienstverhinderung, wenn der Arbeitsort, beispielsweise aufgrund der Polizeisperren an den Tatorten, nicht erreichbar ist. Auch hier sollte, so Tomanek, Rücksprache mit dem Arbeitgeber gehalten werden. So haben Geschäfte, etwa einzelne Bankfilialen, entschieden, für heute zu schließen.