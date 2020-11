Anschlag: Deutsche Polizei kontrolliert Grenze zu Österreich

Erhöhte Wachsamkeit an der deutsch-österreichischen Grenze

Nach dem Anschlag in Wien kontrolliert die deutsche Bundespolizei die deutsch-österreichische Grenze mit erhöhter Wachsamkeit. "Unsere Kräfte sind entsprechend sensibilisiert", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Kontrolle der Grenze sei nun ein "taktischer Schwerpunkt". Die Grenzbeamten beachteten genau, ob es Auffälligkeiten "aus dem entsprechenden Spektrum" gebe.

Der oder die Attentäter hatten am Montagabend in der Wiener Innenstadt um sich geschossen. Die Regierung sprach von einem Terroranschlag, einer der während des Anschlags erschossenem Täter war ein mutmaßlicher Anhänger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS).