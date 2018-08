Anschlag auf Maduro: Opposition fürchtet Verfolgung

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag auf Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro warnt die Opposition vor einem verschärftem Vorgehen der Behörden. Er fürchte, dass die Maßnahmen der Regierung "die Tür zu Verfolgung" öffneten, erklärte der frühere Regierungsanhänger und heutige Chef der Oppositionspartei Frente Amplio, Nicmer Evans, am Sonntag.

Er befürchte eine “Welle der Unterdrückung”. Maduro war am Samstag nach eigenen Angaben einem Mordanschlag entgangen. Er versetzte das Militär daraufhin in höchste Alarmbereitschaft und erklärte, er sei “entschlossener als je zuvor, den Weg der Revolution zu gehen”. Er kündigte eine “maximale Bestrafung” derjenigen an, die versuchten, “mich zu ermorden”. Es werde “keine Vergebung” geben. Die Armee sagte Maduro am Sonntag “bedingungslose” Loyalität zu.