Anreiz zu frühem Pensionsantritt in der Kritik

Die hohe Inflation lässt für kommendes Jahr eine zünftige Pensionserhöhung erwarten. Das könnte wiederum einen Anreiz schaffen, heuer früh im Jahr in den Ruhestand zu treten. Denn je später man geht, umso weniger Plus bekommt man im ersten Jahr nach Pensionsantritt. Die SPÖ fordert Gegenmaßnahmen, nämlich, dass man auch im ersten Jahr als Senior schon das volle Plus lukriert.

Die SPÖ sieht auf Perspektive Frauen speziell benachteiligt, was wiederum damit zusammenhängt, dass in den kommenden Jahren ab 2024 deren Antrittsalter schrittweise an jenes der Männer angeglichen wird. Denn, wer zwischen 1. Jänner und 1. Juni geboren sei, könne erst in der zweiten Jahreshälfte in Pension gehen, argumentiert die SPÖ. Wer zwischen 2. Juni und Jahresende geboren sei, gehe ebenso in der zweiten Jahreshälfte in Pension, weil diese Gruppe bereits ein Jahr länger arbeiten müsse. Das setze sich dann weiter so fort.