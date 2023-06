Anreise von ÖFB-Team nach Belgien verzögert sich

Die Anreise der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Brüssel gegen Belgien ist von technischen Problemen beeinträchtigt. Da das Flugzeug nicht einsatzbereit war, musste das ÖFB-Team am Freitag einen anderen Flieger nehmen. Statt wie geplant um 15.30 Uhr hob das Flugzeug in Linz erst um etwa 20.30 Uhr ab, die Ankunft wurde für circa 22.00 Uhr erwartet.

Damit entfiel auch die Abschluss-Pressekonferenz des ÖFB in Brüssel, an der auch Kapitän David Alaba vor seinem 100. Länderspiel hätte teilnehmen sollen.