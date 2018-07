Anregender Ausblick auf die Einblicke

Bregenzerwälder Alexander Moosbrugger schafft eine Oper.

Nach „To the Lighthouse“, dem Roman von Virginia Woolf, den Literaturkenner neben „Ulysses“ von James Joyce stellen, wird man nun also ein weit weniger bekanntes Werk in Erinnerung rufen. Mit den Traumwelten in Francesco Colonnas 1499 erschienenem Werk „Hypnerotomachia Poliphili“ hatten sich bislang vor allem Kunststudenten zu beschäftigen, Alexander Moosbrugger wählte das Werk als Ausgangspunkt für eine Oper, die die Festspiele mit dem 1972 in Schoppernau geborenen und mittlerweile vor allem in Berlin tätigen Komponisten realisieren wollen.