Annie Ernaux' Debüt "Die leeren Schränke" nun auf deutsch

Ein Sonntag im Jahr 1961: Die Literaturstudentin Denise Lesur sitzt in ihrem Zimmer und wartet, dass ihr Körper sich eines ungewollten Kindes entledigt. Während die 20-Jährige auf den Ausgang der Abtreibung wartet, denkt sie mit Hass, Demütigung und Schmerz über ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Eltern und ihre Herkunft nach.

In ihren Büchern legt die 83-jährige Ernaux den Schwerpunkt meist auf ein bestimmtes Sujet, wie in "Das Ereignis", in dem sie ihre Versuche beschreibt, abzutreiben, in einer Zeit, in der Schwangerschaftsabbruch noch als unmoralisch galt und verboten war. Oder wie in "Der Platz", in dem sie die Geschichte ihres Vaters erzählt.