Anna und Maximilian waren 2017 die beliebtesten Babynamen

Die Hitliste der Vornamen von Neugeborenen wird 2017 von Anna und Maximilian angeführt. Für Mädchen wählten die Eltern 949 Mal (2,2 Prozent) den Namen Anna, für Buben 908 Mal (zwei Prozent) Maximilian. Um das Ranking zu erstellen, hat Statistik Austria die Vornamen von 42.380 Mädchen und 45.253 Buben, die 2017 in Österreich geboren wurden, ausgewertet.

Anna erreichte zum zwölften Mal seit 2002 und Maximilian zum zweiten Mal seit 2011 den Spitzenplatz (in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen). Die ersten vier Plätze in der Hitparade der Mädchennamen sind 2017 wie im Jahr zuvor belegt: Auf Anna folgen Emma, Marie und Lena. Weiters in der Top-Ten: Laura (5.) und Sophia (6.), die ihre Vorjahresplätze tauschten, gefolgt von Emilia auf Rang sieben, die sich gegenüber 2016 um zwei Stellen verbesserte. An achter und neunter Stelle rangieren Mia und Sophie, die damit je einen Platz gegenüber 2016 abrutschten. Rang zehn belegt Johanna, die sich um zwei Plätze verbesserte.