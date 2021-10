Anna Netrebko veröffentlicht buntes neues Soloalbum

Bei Soprangöttin Anna Netrebko geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nachdem die 50-Jährige vor knapp zwei Wochen ein Konzert im Musikverein und mehrere Auftritte in der Wiener Staatsoper wegen einer akuten Operation an der rechten Schulter absagen musste und sie daraufhin ihr Kochbuch "Der Geschmack meines Lebens" veröffentlichte, folgt nun am 5. November ein neues Soloalbum. "Amata dalle tenebre" (Deutsche Grammophon) lautet dessen Titel.

Darauf singt die Austro-Russin ein ungewöhnlich buntes Potpourri persönlicher Lieblingsarien, diesesmal mit deutscher Schlagseite. So findet sich Strauss' "Es gibt ein Reich" aus der "Ariadne auf Naxos" neben Wagners "Dich, teure Halle, grüß ich wieder" aus dem "Tannhäuser" und Isoldes Liebestod aus "Tristan und Isolde". Diesen wuchtigen Werken gesellt sich Italienisches wie "Ritorna vincitor!" aus Verdis "Aida" oder Barockes wie Purcells "When I am laid" aus "Dido and Aeneas" bei. Aufgenommen wurde die Platte gemeinsam mit dem Orchestra del Teatro alla Scala unter Riccardo Chailly an der Mailänder Scala.

Damit lässt sich die Zeit bis zum nächsten Liveauftritt in Wien überbrücken. So wird der ursprünglich für September vorgesehene Termin im Konzerthaus mit Ehemann Yusif Eyvazov nun am 2. Juli 2022 nachgeholt.