Anna Netrebko und Placido Domingo in Berlin gefeiert

Staraufgebot für ein Königsmörder-Paar: Mit Anna Netrebko und Placido Domingo in den Titelrollen hat die Berliner Staatsoper Unter den Linden am Sonntag mit Giuseppe Verdis "Macbeth" einen rauschenden Erfolg gefeiert. Das Premierenpublikum im Saal und Tausende Musikfans vor einer Projektionswand unter freiem Himmel auf dem Bebelplatz jubelten den Sängern und Dirigent Daniel Barenboim zu.

Kupfer versetzt die Shakespeare-Tragödie in das Italien des frühen 20. Jahrhunderts – Macbeth, seine Gegenspieler Banquo (Kwangchul Youn), Macduff (Fabio Sartori) und Malcolm (Florian Hoffmann) treten in schwer behangenen Uniformen auf – und erinnern zuweilen an Carabinieri (Kostüme: Yan Tax).

Zum Abschluss ließ sich das Ensemble nicht nur auf der Bühne feiern, sondern verneigte sich vor den Zuschauern, die sich unter freiem Himmel zum Opernabend versammelt hatten. Die Vorstellung wird am 21. Juni (20.15 Uhr) im Kulturkanal Arte gezeigt und steht an der Staatsoper Unter den Linden noch am 21., 24. und 29. Juni sowie am 2. Juli auf dem Programm.