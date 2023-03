Anna Brus wird in der Grazer Neue Galerie gewürdigt

Modell, Ehefrau, Mitarbeiterin - Anna Brus, Ehefrau von Günter Brus, spielt nicht nur im Leben ihres Mannes bis heute eine zentrale Rolle, sondern für den gesamten Wiener Aktionismus. Das Grazer Bruseum der Neuen Galerie beleuchtet in der Schau "ANA" nun ihre gewichte Rolle für das künstlerische Schaffen dieser Zeit. Gezeigt werden Fotos der verschiedenen Aktionen, aber die Klammer der Ausstellung bilden die Erzählungen von Anna Brus, die in jedem Raum auf Monitoren laufen.

"Es ist nicht nur eine Hommage an Anna Brus, sondern auch einer der interessantesten Erzählstränge dieser Zeit", betonte der Leiter der Neuen Galerie, Peter Peer, bei einer Presseführung am Mittwoch. Die Ausstellung spürt der Person "Ana" - so die kroatische Schreibweise ihres Namens - nach. Es ging dabei weniger um die feministische Position, denn "sie war keine Künstlerin, sie war kein Modell, sie war keine Aktionistin, sondern irgendetwas dazwischen", erläuterte Roman Grabner, Kurator der Ausstellung.

Anna Brus musste mit den Eltern aus Kroatien flüchten und lernte in einem Gasthaus im steirischen Lannach Günter Brus kennen. Sie musste für den mittellosen Künstler die Zeche bezahlen, und diese Funktion der praktischen Haltgeberin, Helferin und Unterstützerin blieb ihr ein Leben lang. Als in den 60er-Jahren der Aktionismus rund um Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler ins Laufen kommt, ist sie nicht nur mitten drin, sondern trägt auch entscheidend zum Gelingen der Aktionen bei, indem sie Material besorgte und selbst Teil der Veranstaltungen wird.

Die Ausstellung zeigt verschiedene Aktionen in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit "Ana" 1964. Damals bemalte Brus seine Frau in der Wohnung Muehls, die er zuvor weiß ausgekleidet hatte, mit schwarzer Farbe, wälzte sich dann zusammen mit ihr im Farbschlamm. Zu sehen ist auch Schwarzkoglers Aktion "Hochzeit", die Anna als Braut darstellt, die mit blauer Farbe überschüttet wird. Auch für Muehl arbeitete sie an einer Aktion mit, sie war an "Nahrungsmitteltest" 1966 beteiligt. Dabei wurde sie zusammen mit ihrer Kollegin Ziemi Schieb von Muehl mit Lebensmittel vermengt und mit Mehl beschüttet.