Anna Baars neues Buch "Nil" ist anstrengend, aber lohnend

Der Nil ist, möchte man meinen, zumindest an seinem Unterlauf ein breiter, unbeirrt und träge dahinfließender Strom. Nichts davon ist Anna Baars soeben erschienener langer Prosatext "Nil". Er lässt sich kaum fassen, überrascht immer wieder mit neuen Wendungen, verunsichert permanent und macht das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit, Schreiber und Leser, Bild und Spiegelbild zum Thema. Eine Herausforderung, ebenso anstrengend wie lohnend.

Die in Wien und Klagenfurt lebende Autorin (zuletzt: "Als ob sie träumend gingen", 2017) stellt ihrem Buch ein Cicero-Zitat voran: "Ein wahrer Freund ist gleichsam ein zweites Ich." Damit ist das Thema vorgegeben. Eines der Themen. Wer ist "ich"? Und wie lässt sich das herausfinden? "Ich war es nicht", stellt "Nil" schon im ersten Satz fest. "Seit sie mich hier festhalten, denke ich diesen Satz. Aber ich sage ihn nicht. Nach außen hin soll getan sein, als sei die Rede von nichts." Und schon sind wir auf einem Terrain der schwankenden Böden, der Spiegelkabinette und Labyrinthe. Dort warten dann Sätze wie: "In Wahrheit müsste ich lügen. Nur in meinen Geschichten bin ich ganz und gar ich."

Sobek macht Bekanntschaft einer Fremden, die ihm ihr Leben diktieren möchte. Doch ist es nicht eigentlich sein eigenes? "Ich steckte mich an mit dem Mann, nahm manche Eigenschaft an." Baars Verfahren erinnert spätestens hier an "Das Bildnis des Dorian Gray": Nicht nur die Wirklichkeit nimmt Einfluss auf die Kunst, sondern auch umgekehrt. Schreiben konstituiert Leben, kann aber auch den Tod bedeuten. "Ich habe nicht versucht, mich umzubringen. Im Gegenteil", heißt es einmal. "Gott weiß, wie oft ich aufgebrochen bin, gänzlich zur Welt zu kommen."

Und so reißt einen dieser "Nil" am Ende ganz mit. Widerstand ist zwecklos. Man kann nur versuchen, nicht unterzugehen in dieser Flut an Anspielungen und Kursiv-Schreibungen, in Strudeln und Gegenströmungen, die einen in die Tiefe ziehen. Und auf ein verzweifeltes "Es reicht, ich will nichts mehr hören!" folgt dann ein lakonisches: "Aber ich habe doch gar nichts gesagt." Das kann jeder sagen. Aber nicht jeder so schreiben wie Anna Baar.