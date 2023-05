Anlegerverband sieht bei OMV Fortschritte bei Klimakurs

Der Präsident des Interessensverband für Anleger (IVA), Florian Beckermann, sieht den teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV vor der Hauptversammlung (HV) am morgigen Mittwoch auf Kurs in Sachen Transformation. Die "Ölmänner" seien weg und mit ReOil und Geothermie habe die OMV Projekte begonnen, mit der sie unter den Ölkonzernen eine Vorreiterrolle einnehme, sagte Beckermann im Vorfeld der HV zur APA. Rund um die HV werden auch Proteste von Klimaschützern erwartet.

"Auch der Aktionär will kein Geld in Greenwashing investieren", meinte Beckermann. In diesem Punkt habe die OMV im vergangen Jahr an Glaubwürdigkeit gewonnen. "Einer OMV unter Seele hätte man das nicht abgekauft, einer OMV unter Stern kauf' ich das ab", sagte der Kleinanlegervertreter. "Diese 'Old Oil Men' sind weg, der Pleininger ist weg", so Beckermann unter Verweis auf die Abgänge von Ex-Chef Rainer Seele 2021 und Vorstand Johann Pleininger mit Ende 2022.